Тайлер Сегин пропустит до 6 месяцев из-за травмы бедра

Нападающий «Далласа» Тайлер Сегин выбыл на срок до полугода из-за повреждения, сообщает пресс-служба «Старз» со ссылкой на слова генменеджера клуба Джима Нилла.

32-летнему канадцу предстоит операция из-за травмы бедра. Ожидается, что его восстановление займет от 4 до 6 месяцев.

В текущем сезоне Сегин набрал 20 (9+11) очков в 19 матчах регулярного сезона НХЛ. «Даллас» с 32 очками занимает четвертое место в Западной конференции лиги после 24 игр.