Известный в прошлом тафгай НХЛ Тай Доми, выступавший за «Торонто», заявил, что не считает экс-защитника «Вашингтона» и «Нью-Джерси» Скотта Стивенса тафгаем.

— Скотт Стивенс — самый фальшивый игрок из тех, против кого я выходил на лед, — приводит Sportsnet слова Доми. — Я гонялся за этим парнем годами. Такой жулик, это просто смешно. Этот парень нацеливался на лучших хоккеистов моей команды. Я всегда пытался подраться с ним, а он избегал поединка. Никогда не отвечал на вызов. Мы однажды оказались на скамейке штрафников, я сказал ему: «Пойдем, я сейчас из тебя выбью всю дурь», а он не решился, держался очень тихо. Удар-то у него был неплохой, но он всегда дрался с уязвимыми парнями и никогда не отвечал на мой вызов. Скотт Стивенс — тафгай? Да ладно вам, прекратите.

На счету Доми 3 515 штрафных минут за 17 лет карьеры — это третий показатель в истории НХЛ. Скотт Стивенс — трехкратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала славы НХЛ. На его счету 2 785 штрафных минут за 22 года карьеры.