«Тай Доми отнял у меня кроссовки». Николай Хабибулин рассказал о своем дебютном сезоне в НХЛ

Вратарь, обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Николай Хабибулин в беседе на YouTube-канале «СЭ» рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в первый карьеры в Севрной Америке.

— Вы успели поиграть в «Виннипеге» с Таем Доми. В раздевалке он такой же буйный, как и на льду?

— Он немного странный человек. В чем-то даже смешной. Когда я только приехал, пришел на тренировку, открыл ящик под сиденьем, где лежтит форма для занятий в зале, а кроссовок нет. Смотрю, Тай Доми как раз в них. Я не знал, что мне делать. Леха Жамнов играл там уже два года, и они уже нормально общались. Я подошел и сказал: «У Тая мои кроссовки. Я не знаю, что делать». Он подошел к нему и попросил отдать их. Я перекрестился, подумал «Слава богу».

— Тай был готов наброситься на любого и конкретно поколотить — у него было около 3000 минут штрафного времени за карьеру.

— Да. Ему было все равно, с кем драться. (Игорь Еронко, Михаил Зислис)

Николай Хабибулин: неизвестные факты его карьеры в НХЛ