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Тавареса после удара коленом в лицо унесли со льда на носилках. Видео

03:32
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Первый матч серии плей-офф НХЛ между «Торонто» и «Монреалем» был прерван на несколько минут в первом периоде. Нападающий «Мэйпл Ливз» Джон Таварес получил травму, поэтому покинул лед на носилках. Медицинские работки оказавали первую помощь около 10 минут.

В Тавареса влетел защитник Бен Шьяро, после падения форвард получил удар коленом в лицо от Кори Перри.

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