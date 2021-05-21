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Таварес выступил с обращением к болельщикам

22:09
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Нападающий «Торонто» Джон Таварес выступил с официальным обращением.

«Не могу описать словами, как я благодарен за ту поддержку, что мне оказали. Я благодарен всем за то, что имею возможность вернуться домой и продолжить восстановление.

Отдельно хочу поблагодарить клубных врачей, а также медицинский персонал больницы. Они сделали все возможное, чтобы как можно скорее поставить меня на ноги.

С нетерпением жду возможности, когда снова смогу надеть свитер «Торонто». А до тех пор буду поддерживать партнеров по команде, которые борются за Кубок Стэнли», — написал Таварес.

Таварес был госпитализирован после столкновения с игроком «Монреаля» Кори Перри.

В первом периоде матч был прерван после силового приема Бена Чиаро в адрес Тавареса. Когда последний упал на лед, он получил удар коленом в лицо от Перри. Таварес лежал на льду около десяти минут, после чего его увезли на носилках.

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