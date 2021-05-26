Таварес посетил тренировку «Торонто»
20:45
Капитан «Торонто» Джон Таварес, который восстанавливается после травмы, посетил тренировку команды, пишет журналист Джеймс Миртл в Twitter.
Таварес попал под силовой прием защитника «Монреаля» и упал на лед. В этот момент колено проезжавшего рядом форварда «Канадиенс» Кори Перри попало в лицо лидеру «Торонто». Таварес оставался на льду в течение семи минут, а затем его увезли с площадки на носилках.
Проведенные в четверг МРТ и КТ-сканирование не выявили структурных повреждений головы, шеи или спины.
Капитан «Торонто» выбыл как минимум на две недели из-за травмы колена вдобавок к сотрясению мозга, полученному в первом периоде первого матча серии первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаль Канадиенс».
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