Таварес посетил тренировку «Торонто»

Капитан «Торонто» Джон Таварес, который восстанавливается после травмы, посетил тренировку команды, пишет журналист Джеймс Миртл в Twitter.

Таварес попал под силовой прием защитника «Монреаля» и упал на лед. В этот момент колено проезжавшего рядом форварда «Канадиенс» Кори Перри попало в лицо лидеру «Торонто». Таварес оставался на льду в течение семи минут, а затем его увезли с площадки на носилках.

Проведенные в четверг МРТ и КТ-сканирование не выявили структурных повреждений головы, шеи или спины.

Капитан «Торонто» выбыл как минимум на две недели из-за травмы колена вдобавок к сотрясению мозга, полученному в первом периоде первого матча серии первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаль Канадиенс».