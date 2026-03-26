Таварес — о победном голе в матче с «Рейнджерс»: «Ты очень доволен, когда удается обыграть Шестеркина»

Нападающий «Торонто» Джон Таварес прокомментировал свой победный гол в ворота Игоря Шестеркина в матче с «Рейнджерс» (4:3).

«Ты очень доволен, когда удается чисто обыграть Шестеркина. Ведь он чертовски хороший вратарь. В этот раз почувствовал уверенность в своем броске. Однако я не очень хорошо сымитировал бросок, что помешало ему занять слишком выгодную позицию. Я немного изменил угол броска в конце и бросил шайбу так хорошо, как только мог», — цитирует Тавареса пресс-служба клуба.

После поражения от «Торонто» команда из Нью-Йорка упустила шанс на выход в плей-офф.