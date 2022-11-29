Таварес набрал 300-е очко за «Тампу»

Форвард «Тампы» Джон Таварес отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

32-летний канадец отметился результативной передачей на Кори Перри в первом периоде. Таким образом, Таварес набрал 300-е очко за «Лайтнинг» и стал 40 игроком в истории франшизы с таким показателем.

На данный момент Таварес провел 304 матча за «Тампу» и набрал 300 (131+169) очков. Всего на его счету 921 (403+518) очко в 973 матчах лиги.