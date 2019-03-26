Таварес, Кэмпбелл и Шнайдер - звезды дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня.

Первой звездой дня был признан нападающий "Торонто" Джон Таварес, который оформил покер в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Флоридой" (7:5).

Второй звездой дня назван вратарь "Лос-Анджелеса" Джек Кэмпбелл, отыгравший на ноль в игре с "Калгари" (3:0) – он отразил 42 броска.

Третьей звездой дня стал голкипер "Нью-Джерси" Кори Шнайдер, который отразил 45 бросков в матче с "Баффало" (3:1).

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