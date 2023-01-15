Татьяна Тарасова: «Овечкин — легендарный спортсмен, гордость российской хоккейной школы»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о новом рекорде нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ.
«Овечкин — легендарный российский спортсмен. Он великий хоккеист, гордость российской хоккейной школы. Александр — пример того, каким должен быть спортсмен. Он никогда не перестает трудиться, все уже сбились со счета от количества его рекордов. Поздравляю и желаю ему не останавливаться!» — приводит «РБ Спорт» слова Тарасовой.
В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (1:3), который прошел 15 января, Овечкин отличился заброшенной шайбой. Этот гол стал для него 400-м в домашних играх «Вашингтона». Таким образом, 37-летний россиянин стал пятым игроком в истории НХЛ, забившим 400 шайб в домашних встречах.
|15.01
|03:00
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Айлендерс – Монреаль
|2 : 1
|15.01
|03:00
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Бостон – Торонто
|4 : 3
|15.01
|03:00
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Вашингтон – Филадельфия
|1 : 3
|15.01
|03:00
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Детройт – Коламбус
|3 : 4
|15.01
|03:00
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Каролина – Питтсбург
|2 : 1
|15.01
|03:00
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Колорадо – Оттава
|7 : 0
|15.01
|03:00
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Флорида – Ванкувер
|4 : 3
|15.01
|04:00
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Миннесота – Аризона
|2 : 1
|15.01
|04:00
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Нэшвилл – Баффало
|3 : 5
|15.01
|04:00
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Сент-Луис – Тампа-Бэй
|2 : 4
|15.01
|04:00
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Чикаго – Сиэтл
|5 : 8
|15.01
|06:00
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Вегас – Эдмонтон
|3 : 4
|15.01
|06:30
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Лос-Анджелес – Нью-Джерси
|2 : 5