Татьяна Тарасова: «Овечкин — легендарный спортсмен, гордость российской хоккейной школы»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о новом рекорде нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ.

«Овечкин — легендарный российский спортсмен. Он великий хоккеист, гордость российской хоккейной школы. Александр — пример того, каким должен быть спортсмен. Он никогда не перестает трудиться, все уже сбились со счета от количества его рекордов. Поздравляю и желаю ему не останавливаться!» — приводит «РБ Спорт» слова Тарасовой.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (1:3), который прошел 15 января, Овечкин отличился заброшенной шайбой. Этот гол стал для него 400-м в домашних играх «Вашингтона». Таким образом, 37-летний россиянин стал пятым игроком в истории НХЛ, забившим 400 шайб в домашних встречах.