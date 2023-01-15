Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 19:36

Татьяна Тарасова: «Овечкин — легендарный спортсмен, гордость российской хоккейной школы»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о новом рекорде нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ.

«Овечкин — легендарный российский спортсмен. Он великий хоккеист, гордость российской хоккейной школы. Александр — пример того, каким должен быть спортсмен. Он никогда не перестает трудиться, все уже сбились со счета от количества его рекордов. Поздравляю и желаю ему не останавливаться!» — приводит «РБ Спорт» слова Тарасовой.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (1:3), который прошел 15 января, Овечкин отличился заброшенной шайбой. Этот гол стал для него 400-м в домашних играх «Вашингтона». Таким образом, 37-летний россиянин стал пятым игроком в истории НХЛ, забившим 400 шайб в домашних встречах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tat-yana-tarasova-ovechkin-legendarny-j-rossijskij-sportsmen-gordost-nashej-hokkejnoj-shkoly/
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Татьяна Тарасова
1
Читайте также
Дзюба и «Торпедо»: токсичный ветеран или спаситель?
Фигуристка заявилась на соревнования по шорт-треку. Удивительный эксперимент на Универсиаде
Среди пассажиров разбившегося в Непале самолета есть выжившие
Момент падения пассажирского самолета в Непале попал на видео
Узнать «Кракена»: чем опасен новый тип коронавируса
Скончался Вахтанг Кикабидзе
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Овечкин повторил вечный рекорд НХЛ. В следующем сезоне он должен его побить
Лавиолетт: «Когда Овечкин приближался к детям, у них срывало крышу»
Овечкин наконец забил и повторил исторический рекорд! Но «Вашингтон» провалился и опять проиграл аутсайдеру
Овечкин признан третьей звездой матча против «Филадельфии»
Овечкин стал пятым игроком в истории НХЛ, которому удалось забросить 400 шайб в домашних матчах
Овечкин повторил рекорд по числу сезонов в НХЛ с 30 или более голами
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селянне пожаловался на большой счет за электричество для дома, в котором никто не живет
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
15.01 03:00
Айлендерс – Монреаль
 2 : 1
15.01 03:00
Бостон – Торонто
 4 : 3
15.01 03:00
Вашингтон – Филадельфия
 1 : 3
15.01 03:00
Детройт – Коламбус
 3 : 4
15.01 03:00
Каролина – Питтсбург
 2 : 1
15.01 03:00
Колорадо – Оттава
 7 : 0
15.01 03:00
Флорида – Ванкувер
 4 : 3
15.01 04:00
Миннесота – Аризона
 2 : 1
15.01 04:00
Нэшвилл – Баффало
 3 : 5
15.01 04:00
Сент-Луис – Тампа-Бэй
 2 : 4
15.01 04:00
Чикаго – Сиэтл
 5 : 8
15.01 06:00
Вегас – Эдмонтон
 3 : 4
15.01 06:30
Лос-Анджелес – Нью-Джерси
 2 : 5
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости