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Татар не был наказан за удар Кучерова локтем в лицо. Видео

08:56
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Во время матча регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» — «Тампа-Бэй» (1:3) форвард «Канадиенс» Томаш Татар ударил локтем в лицо нападающего соперников Никиту Кучерова, но не был наказан за это. Видео было опубликовано в Twitter.

Кучеров в этой игре набрал два очка за результативные передачи. Российский вратарь команды Андрей Василевский сделал 33 сэйва.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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