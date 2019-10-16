Татар не был наказан за удар Кучерова локтем в лицо. Видео

Во время матча регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» — «Тампа-Бэй» (1:3) форвард «Канадиенс» Томаш Татар ударил локтем в лицо нападающего соперников Никиту Кучерова, но не был наказан за это. Видео было опубликовано в Twitter.

Кучеров в этой игре набрал два очка за результативные передачи. Российский вратарь команды Андрей Василевский сделал 33 сэйва.

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