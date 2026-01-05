Тарасова признали первой звездой матча «Флорида» — «Колорадо»

Российский вратарь «Флориды» Даниил Тарасов был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (2:1), сообщает пресс-служба лиги.

26-летний россиянин отразил 27 бросков в створ из 28. В сезоне-2025/26 его средний коэффициент надежности составляет 2,81, а процент отраженных бросков — 90,4.

Второй звездой матча был признан 29-летний канадский форвард «Флориды» Сэм Беннетт, который забил гол. Третьей звездой признали 29-летнего защитника «Пантерз» Аарона Экблада, на счету которого тоже заброшенная шайба.