Тарасов в дебютной игре за «Коламбус» отразил 34 броска и стал третьей звездой матча с «Далласом»
07:16
Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (2:3).
22-летний россиянин отразил 34 броска из 37. Первой звездой стал форвард «Старз» Джейсон Робертсон, вторая звезда — его одноклубник Яни Хаканпаа.
Для Тарасова этот матч стал дебютным в НХЛ. В текущем сезоне экс-вратарь «Салавата Юлаева» провел 9 матчей в АХЛ, в которых пропустил 27 шайб при 89,7 процента отраженных бросков.
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