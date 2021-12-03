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Тарасов в дебютной игре за «Коламбус» отразил 34 броска и стал третьей звездой матча с «Далласом»

07:16

Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (2:3).

22-летний россиянин отразил 34 броска из 37. Первой звездой стал форвард «Старз» Джейсон Робертсон, вторая звезда — его одноклубник Яни Хаканпаа.

Для Тарасова этот матч стал дебютным в НХЛ. В текущем сезоне экс-вратарь «Салавата Юлаева» провел 9 матчей в АХЛ, в которых пропустил 27 шайб при 89,7 процента отраженных бросков.

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Сергей Разин все материалы автора
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