Тарасов установил рекорд «Коламбуса» по числу сэйвов в дебютном матче НХЛ
10:35
Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов установил рекорд клуба по числу сэйвов в дебютном матче НХЛ против «Далласа» (2:3).
22-летний россиянин отразил 34 броска из 37 и был признан третьей звездой встречи.
Предыдущий рекорд принадлежал голкиперу Элвису Мерзликинсу, который отразил 33 броска 5 октября 2019 года в игре с «Питтсбургом».
В нынешнем сезоне Тарасов провел девять матчей в АХЛ, пропустив 27 шайб при 89,7 процента отраженных бросков. Вратарь был вызвал в основу «Коламбуса» из-за болезни Мерзликинса и Йоонаса Корписало.
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