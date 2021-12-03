Тарасов установил рекорд «Коламбуса» по числу сэйвов в дебютном матче НХЛ

Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов установил рекорд клуба по числу сэйвов в дебютном матче НХЛ против «Далласа» (2:3).

22-летний россиянин отразил 34 броска из 37 и был признан третьей звездой встречи.

Предыдущий рекорд принадлежал голкиперу Элвису Мерзликинсу, который отразил 33 броска 5 октября 2019 года в игре с «Питтсбургом».

В нынешнем сезоне Тарасов провел девять матчей в АХЛ, пропустив 27 шайб при 89,7 процента отраженных бросков. Вратарь был вызвал в основу «Коламбуса» из-за болезни Мерзликинса и Йоонаса Корписало.