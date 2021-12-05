Тарасов сыграет в воротах «Коламбуса» в матче против «Вашингтона»
02:52
«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Вашингтоном».
В воротах «Блю Джэкетс» с первых минут выйдет на лед Даниил Тарасов. Для 22-летнего россиянина это будет вторая игра в НХЛ — ранее он установил рекорд клуба по числу сейвов в дебютном матче против «Далласа» (2:3).
Тарасов отразил 34 броска из 37 и был признан третьей звездой встречи.
Матч «Вашингтон» — «Коламбус» пройдет сегодня, 5 декабря, и начнется в 3:00 мск.
Читайте также
«Я в бешенстве, она стучала мне по палкам». Йохауг проиграла 0,3 секунды и винит в этом русскую лыжницу
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю