Тарасов сыграет в воротах «Коламбуса» в матче против «Вашингтона»

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Вашингтоном».

В воротах «Блю Джэкетс» с первых минут выйдет на лед Даниил Тарасов. Для 22-летнего россиянина это будет вторая игра в НХЛ — ранее он установил рекорд клуба по числу сейвов в дебютном матче против «Далласа» (2:3).

Тарасов отразил 34 броска из 37 и был признан третьей звездой встречи.

Матч «Вашингтон» — «Коламбус» пройдет сегодня, 5 декабря, и начнется в 3:00 мск.