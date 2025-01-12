Тарасов сделал 34 сейва и был признан первой звездой матча за фарм-клуб «Коламбуса»

«Кливленд» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл в овертайме «Лаваль» со счетом 2:1.

Вратарь фарм-клуба «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 34 броска из 35 и был признан первой звездой встречи.

В текущем сезоне 25-летний россиянин провел два матча в АХЛ, в которых отразил 90,8 процента бросков при коэффициенте надежности 2.96.