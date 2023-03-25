Тарасов признан второй звездой матча за фарм-клуб «Коламбуса»

«Кливленд» в матче регулярного чемпионата АХЛ в овертайме обыграл «Торонто» со счетом 3:2.

Вратарь фарм-клуба «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 37 бросков из 39 и был признан второй звездой встречи.

В текущем сезоне 23-летний Тарасов провел 10 матчей в АХЛ, в которых пропустил 34 шайбы при 88,2 процента отраженных бросков.