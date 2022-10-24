Тарасов признан первой звездой матча с «Рейнджерс»

Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (5:1).

23-летний россиянин отразил 30 бросков из 31. Второй звездой признан форвард Лиам Фоуди, сделавший две результативные передачи. Третья звезда — защитник Зак Веренски, у которого один гол.

В текущем сезоне Тарасов провел 3 матча в НХЛ, в которых пропустил 10 шайб при 91,2 процента отраженных бросков.