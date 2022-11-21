Тарасов признан первой звездой матча с «Флоридой»

Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (5:3).

23-летний вратарь отразил 47 бросков из 50. Второй звездой признан форвард Джонни Гудро, у которого 3 (1+2) очка. Третья звезда — форвард Бун Дженнер, оформивший дубль.

В текущем сезоне Тарасов провел 6 матчей в НХЛ, в которых пропустил 17 шайб при 90,6 процента отраженных бросков.