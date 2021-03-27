Тарасов прилетит в Коламбус в эти выходные

Голкипер «Салавата Юлаева» Даниил Тарасов в эти выходные вылетит в Северную Америку, написал в Twitter журналист The Athletic Аарон Портцлайн. Права на 21-летнего россиянина в НХЛ принадлежат «Коламбусу».

В начале недели появилась информация, что все вопросы с визой для Тарасова уже улажены. Голкипер будет играть в АХЛ за фарм-клуб «Коламбуса» — «Кливленд».

«Блю Джэкетс» выбрали Тарасова под общим 86-м номером в третьем раунде на драфте-2017. Россиянин подписал контракт с клубом НХЛ в мае 2019 года.

В нынешнем сезоне он провел 16 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и одержал 11 побед. В среднем он отражал 92,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2,07.