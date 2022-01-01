Тарасов получил повреждение в матче против «Каролины»

Стало известно, почему голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов не вышел на третий период матча регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины». Россиянин получил травму «верхней части тела», сообщает пресс-служба «Блю Джекетс».

За два периода Тарасов отразил 31 бросок из 33 по своим воротам.