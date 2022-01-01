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Тарасов получил повреждение в матче против «Каролины»

23:14
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Стало известно, почему голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов не вышел на третий период матча регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины». Россиянин получил травму «верхней части тела», сообщает пресс-служба «Блю Джекетс».

За два периода Тарасов отразил 31 бросок из 33 по своим воротам.

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Иван Шитик все материалы автора
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