Бронзовый призер МЧМ-2019 в составе молодежной сборной России голкипер Даниил Тарасов подписал контракт с "Коламбусом", информирует пресс-служба клуба. Соглашение россиянина рассчитано на три сезона.

В минувшем сезоне 20-летний голкипер сыграл два матча в регулярном чемпионате КХЛ в составе "Салавата Юлаева", отразил 91,7 процента бросков при коэффициенте надежности 2,86. В ВХЛ Тарасов провел 25 матчей в составе "Тороса", при этом отразив 92,8% бросков и пропустив в среднем 1,71 шайбы за игру.



На прошедшем чемпионате мира в составе молодежной сборной России голкипер взял бронзу. Напомним, что в полуфинале турнира россияне проиграли команде США.