Тарасов был заменен после четырех пропущенных шайб от «Чикаго»

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Чикаго».

На 24-й минуте при счете 0:4 вратарь «Блю Джэкетс» Даниил Тарасов был заменен на Йоонаса Корписало. За это время 23-летний россиянин отразил 16 бросков из 20.