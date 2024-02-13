Тарасенко заявил, что готов остаться в «Оттаве» до конца сезона

Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко заявил, что готов остаться в клубе до конца сезона-2023/24.

В начале января сообщалось, что канадский клуб может обменять 32-летнего россиянина. 9 февраля инсайдер TSN Пьер Лебрюн заявил, что Тарасенко может продолжить карьеру в «Эдмонтоне».

«У нас отличная команда, мне все нравится. Для меня главным всегда было не место, где ты играешь, а то, кто тебя окружает. Мне очень повезло с окружением и в «Сент-Луисе», и в «Нью-Йорке», и здесь. Многие готовы помочь, мне нравится это. Не думаю о дедлайне обменов. В моей голове только завтрашний матч. Я думаю о сегодняшнем дне. Если слишком сильно фокусироваться на прошлом или будущем, то ты потеряешься в настоящем и постоянно будешь волноваться.

Думаю, самое главное — не читать экспертов в интернете. Я не захожу в сеть, не читаю хоккейные новости. Везде много людей и мнений. Я знаю многих, кто читает и всерьез воспринимает все это, но я считаю, что важнее сосредоточиться на себе и делать все, что в твоих силах, а остальное придет само собой», — приводит официальный сайт НХЛ слова Тарасенко.

Тарасенко выступает за «Оттаву» с начала сезона-2023/24, он набрал 34 (14+20) очка в 46 матчах за канадскую команду.

Контракт хоккеиста с «Сенаторз» действует до конца сезона-2023/24.