Тарасенко забросил шестую шайбу в этом Кубке Стэнли

«Сент-Луис» отыграл одну шайбу в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Колорадо». Счет стал 3:1 в пользу «Эвеланш».

На 15-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Для него эта шайба стала шестой в этом Кубке Стэнли.

Счет в серии после четырех матчей 3-1. Если «Колорадо» сегодня выиграет, то выйде в третий раунд.