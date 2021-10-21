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Тарасенко забросил первую шайбу в сезоне. Видео

07:37
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«Сент-Луис» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса». В середине третьего периода голом отметился российский нападающий Владимир Тарасенко.

Для 29-летнего россиянина эта шайба стала первой в сезоне. Всего за карьеру в НХЛ он забросил 219 шайб.

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Евгений Козинов все материалы автора
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