Тарасенко забросил первую шайбу в сезоне. Видео
07:37
«Сент-Луис» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса». В середине третьего периода голом отметился российский нападающий Владимир Тарасенко.
Для 29-летнего россиянина эта шайба стала первой в сезоне. Всего за карьеру в НХЛ он забросил 219 шайб.
Читайте также
«Его удар — как автомат Калашникова. Я мог умереть». Итальянский диджей утверждает: его избил Макгрегор
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю