Тарасенко забросил первую шайбу в сезоне. Видео

«Сент-Луис» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса». В середине третьего периода голом отметился российский нападающий Владимир Тарасенко.

Для 29-летнего россиянина эта шайба стала первой в сезоне. Всего за карьеру в НХЛ он забросил 219 шайб.