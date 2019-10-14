Тарасенко забросил первую шайбу в сезоне в матче с «Айлендерс»
22:05
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». Для 27-летнего хоккеиста эта заброшенная шайба стала первой в текущем сезоне.
До этой встречи у Тарасенко было (0+4).
В составе «Блюз» российский спортсмен стал обладателем Кубка Стэнли в прошлом сезоне.
Schenn, Tarasenko, Dunn... whoever they give this goal to, the fact remains... Blues lead 1-0 early. #stlblues pic.twitter.com/zUqzPTTCoW— St. Louis Blues (@StLouisBlues) October 14, 2019
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...