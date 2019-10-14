Тарасенко забросил первую шайбу в сезоне в матче с «Айлендерс»

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». Для 27-летнего хоккеиста эта заброшенная шайба стала первой в текущем сезоне.

До этой встречи у Тарасенко было (0+4).

В составе «Блюз» российский спортсмен стал обладателем Кубка Стэнли в прошлом сезоне.