Тарасенко набрал первое очко в серии плей-офф против «Колорадо». Видео
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Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отличился в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Колорадо».
Россиянин забросил шайбу на 25-й минуте встречи, выйдя один в ноль с вратарем «Колорадо». Для Тарасенко это первое набранное очко в плей-офф.
? Vladimir Tarasenko— Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) May 23, 2021
1-0 #stlblues
? @BallySportsMW pic.twitter.com/dGUdXnApYm
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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