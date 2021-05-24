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Тарасенко набрал первое очко в серии плей-офф против «Колорадо». Видео

01:24
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Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отличился в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Колорадо».

Россиянин забросил шайбу на 25-й минуте встречи, выйдя один в ноль с вратарем «Колорадо». Для Тарасенко это первое набранное очко в плей-офф.

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