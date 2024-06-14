Тарасенко забросил первую шайбу в финальной серии «Флориды» против «Эдмонтона»

«Флорида» вновь вышла вперед в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ против «Эдмонтона».

На 10-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Владимир Тарсенко. Для него это первый гол в этой серии.

Счет в серии после двух матчей 2-0 в пользу «Пантерз».