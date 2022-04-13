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Сегодня, 03:49

Тарасенко забросил 27-ю шайбу в сезоне

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сент-Луис» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона». В конце второго периода счет стал 3:2.

На 19-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Также в голевой атаке поучаствовал Павел Бучневич.

Для Тарасенко этот гол стал 27-м в этом сезоне, а Бучневич сделал 36-ю голевую передачу.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Сент-Луис Блюз
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2 Рейнджерс 73 47 26 100
3 Питтсбург 74 42 32 94
4 Вашингтон 72 40 32 90
5 Айлендерс 71 33 38 75
6 Коламбус 73 34 39 74
7 Филадельфия 72 23 49 57
8 Нью-Джерси 72 25 47 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 72 51 21 108
2 Торонто 72 47 25 100
3 Тампа-Бэй 72 44 28 96
4 Бостон 72 45 27 95
5 Детройт 72 28 44 66
6 Баффало 74 26 48 63
7 Оттава 72 26 46 58
8 Монреаль 73 20 53 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 72 52 20 110
2 Миннесота 71 44 27 94
3 Сент-Луис 72 42 30 94
4 Нэшвилл 72 41 31 87
5 Даллас 72 41 31 86
6 Виннипег 74 35 39 81
7 Чикаго 72 24 48 59
8 Аризона 72 22 50 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 72 44 28 97
2 Эдмонтон 73 42 31 90
3 Лос-Анджелес 74 38 36 86
4 Вегас 73 40 33 84
5 Ванкувер 73 35 38 80
6 Анахайм 74 29 45 70
7 Сан-Хосе 71 29 42 67
8 Сиэтл 72 23 49 52
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Бостон – Сент-Луис
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Вашингтон – Филадельфия
 - : -
13.04 02:00
Рейнджерс – Каролина
 - : -
13.04 02:00
Торонто – Баффало
 - : -
13.04 02:00
Флорида – Анахайм
 - : -
13.04 02:30
Айлендерс – Питтсбург
 - : -
13.04 02:30
Детройт – Оттава
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Миннесота – Эдмонтон
 - : -
13.04 03:00
Нэшвилл – Сан-Хосе
 - : -
13.04 03:30
Чикаго – Лос-Анджелес
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Калгари – Сиэтл
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Коннор Макдэвид

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Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 72 101
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 67 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 72 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

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И КН
Игорь Шестеркин

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