Тарасенко забросил 27-ю шайбу в сезоне

«Сент-Луис» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона». В конце второго периода счет стал 3:2.

На 19-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Также в голевой атаке поучаствовал Павел Бучневич.

Для Тарасенко этот гол стал 27-м в этом сезоне, а Бучневич сделал 36-ю голевую передачу.