Тарасенко забросил 26-ю шайбу в сезоне в матче против «Айлендерс» Варламова

«Сент-Луис» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

В конце первого периода шайбу в ворота Семена Варламова забросил российский нападающий Владимир Тарасенко. Для него этот гол стал 26-м в этом сезоне.

Россиянин также поучаствовал в первом голе «Блюз». Он отметился голевой передачей.