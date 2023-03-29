Тарасенко забросил 16-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Рейнджерс» удвоили преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса». Счет стал 2:0.

На 7-й минуте голом отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Для 31-летнего россиянина это 16-я шайба в нынешнем сезоне.