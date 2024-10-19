Тарасенко забил второй гол в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Детройта» Владимир Тарасенко отметился голом в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом».

32-летний россиянин на 14-й минуте сравнял счет в игре — 1:1. Ассистировал ему Джонатан Берггрен.

Для Тарасенко это второй гол в пяти матчах текущего сезона НХЛ.