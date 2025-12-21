Тарасенко забил в трех матчах подряд впервые с сезона-2021/22

Российский нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко забил гол в ворота «Эдмонтона» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2).

34-летний россиянин забрасывает в трех матчах подряд. В игре с «Коламбусом» (5:2) он забил один гол, а в матче с «Вашингтоном» (5:0) — два гола.

Подобная серия в последний раз была у Тарасенко в сезоне-2021/22, когда он играл за «Сент-Луис».

В сезоне-2025/26 нападающий в 29 матчах набрал 19 (7+12) очков.