НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Тарасенко вывел «Сент-Луис» вперед в матче с «Вашингтоном»

04:20
Теги:

«Сент-Луис» в предсезонном матче НХЛ принимает «Вашингтон», в середине второго периода счет 3:2. Действующие обладатели Кубка Стэнли уступали 0:2, отыгрались и вышли вперед благодаря голу Владимира Тарасенко. Это первый результативный балл форварда в предсезонке.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир