Тарасенко вывел «Сент-Луис» вперед в матче с «Вашингтоном»

«Сент-Луис» в предсезонном матче НХЛ принимает «Вашингтон», в середине второго периода счет 3:2. Действующие обладатели Кубка Стэнли уступали 0:2, отыгрались и вышли вперед благодаря голу Владимира Тарасенко. Это первый результативный балл форварда в предсезонке.

It's Tarasenko's turn! He scores to put the Blues on top 3-2. #WeAllBleedBlue pic.twitter.com/ITMYW10GqU