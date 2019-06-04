Тарасенко вышел на третье место по голам в плей-офф

"Сент-Луис" обыграл "Бостон" (4:2) в четвертом матче финала Кубка Стэнли. Один из голов в активе россиянина Владимира Тарасенко.

Российский форвард забросил 11-ю шайбу в плей-офф нынешнего сезона и вышел на третье место по этому показателю. Он обогнал представителя "Сан-Хосе" Томаша Хертла (10 голов).

На первом месте форвард "Сан-Хосе" Логан Кутюр - 14 голов. Вторым идет нападающий "Сент-Луиса" Джейден Шворц - 12 шайб.

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