Тарасенко вышел на девятое место по очкам в истории «Сент-Луиса»

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Колорадо», в начале третьего периода счет 3:1. Три очка набрал российский форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко. Он вышел на девятое место в истории клуба по набранным очкам, превзойдя результат Кита Ткачака. На его счету 428 (214+214) баллов.

На восьмой позиции Эл Макиннис с 452 очками. Лидером является Берни Федерко с 1073 баллами.

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