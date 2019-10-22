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Тарасенко вышел на девятое место по очкам в истории «Сент-Луиса»

05:08
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«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Колорадо», в начале третьего периода счет 3:1. Три очка набрал российский форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко. Он вышел на девятое место в истории клуба по набранным очкам, превзойдя результат Кита Ткачака. На его счету 428 (214+214) баллов.

На восьмой позиции Эл Макиннис с 452 очками. Лидером является Берни Федерко с 1073 баллами.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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