Тарасенко выбыл на пять месяцев. Ему снова потребуется операция на плече

Как уже сообщал «СЭ», нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (5:2). У 27-летнего россиянина рецидив травмы левого плеча, сообщает официальный сайт «Блюз».

Игроку потребуется операция. Он пропустит около пяти месяцев.

BREAKING NEWS: Vladimir Tarasenko will require surgery on his left shoulder and will be re-evaluated in five months. https://t.co/prtlxmmZze #stlblues — St. Louis Blues (@StLouisBlues) October 28, 2019

В апреле 2018 года Тарасенко уже делали операцию на левом плече, после которой началось долгое восстановление. Спустя четыре месяца нападающий приступил к тренировкам на льду, а еще спустя полтора провел полноценный матч за «Блюз».

В нынешнем сезоне Владимир Тарасенко принял участие в 10 матчах, в которых набрал 10 (3+7) очков.

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