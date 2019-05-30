Тарасенко - вторая звезда второго матча финальной серии Кубка Стэнли

Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко признан второй звездой второго матча финальной серии Кубка Стэнли против "Бостона" (3:2 ОТ). На счету россиянина одна заброшенная шайба.

Первой звездой встречи стал защитник "Блюз" Карл Гуннарссон, набравший 2 (1+1) очка. Замкнул тройку нападающий "Брюинз" Йоаким Нордстрем, отметившийся голом.

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