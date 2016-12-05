Тарасенко - вторая звезда недели в НХЛ

НХЛ назвала лучших игроков прошедшей недели. Второй звездой стал российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Он забросил четыре шайбы в трех матчах, а две из них стали победными.

В матче с "Тампа-Бэй" он оформил третий хет-трик в карьере. В гонке бомбардиров россиянин идет на третьем месте – на его счету 27 (13+14) очков в 25 матчах.



Первой звездой стал вратарь "Филадельфии" Стив Мэйсон. Он в четырех матчах одержал четыре победы. В среднем он пропускал 1,71 шайбы за игру и отражал 94,5 процента бросков.

Наконец, третьей звездой стал голкипер "Сан-Хосе" Мартин Джонс. На его счету три победы в трех матчах. В среднем он пропускал один гол за игру и отражал 96,2 процента бросков.