Тарасенко во время карантина сменил амплуа

Жена российского нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко Яна опубликовала новое фото в сториз своего Instagram. Она показала, как форвард встал в ворота.

Сезон в НХЛ приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. По последним данным, всего выявлено 1 331 032 случая заражения на территории 184 стран. Умерших — 73 917 человек, выздоровело — 275 851.

По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в России зарегистрированы 6 343 случая коронавируса, 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.