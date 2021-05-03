Тарасенко вернулся к тренировкам

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко восстановился после повреждения. Он вернулся к тренировкам с командой, сообщает в Twitter журналист Луи Корач.

Однако его участие в предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» остается под вопросом.

В текущем сезоне россиянин провел 23 игры, в которых набрал 14 очков (четыре гола + 10 передач). В сентябре 2020 года Тарасенко перенес операцию на плече — третью за 2,5 года, из-за чего пропустил старт нынешнего розыгрыша регулярного чемпионата НХЛ.