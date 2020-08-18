Тарасенко вернется в Сент-Луис для обследования плеча

Нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко возвращается в Сент-Луис, сообщает официальный сайт клуба. Форвард встретится с врачами команды для дальнейшего обследования плеча, на котором была сделана операция.

Информация о состоянии Тарасенко будет доступна в следующий понедельник.

Тарасенко в регулярном чемпионате-2019/20 провел 10 матчей, набрав 10 (3+7) очков, после чего получил травму плеча и перенес операцию, из-за которой пропустил в общей сложности 61 игру. Он вернулся на лед в серии плей-офф против «Ванкувера», отыграл четыре матча, не набрав ни одного очка. Счет в серии ничейный, игры проходят на арене в Эдмонтоне.