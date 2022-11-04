Тарасенко в ворота Сорокина забросил свою 4-ю шайбу в сезоне

«Сент-Луис» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». После первого периода счет 1:0.

На 9-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Для 30-летнего россиянина эта шайба стала четвертой в нынешнем сезоне.

Ворота «Айлендерс» в сегодняшней встрече защищает российский голкипер Илья Сорокин.