Тарасенко в меньшинстве сравнял счет в матче «Сент-Луиса» против «Эдмонтона»

«Сент-Луис» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

За 20 секунд до конца игры голом отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Он забросил шайбу, когда «Блюз» играли в меньшинстве после удаления россиянина Павла Бучневича за подножку.

Для 31-летнего россиянина этот гол стал 9-м в этом сезоне.