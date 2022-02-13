Тарасенко в матче с «Чикаго» забросил 16-ю шайбу в сезоне

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго». 30-летний россиянин забросил шайбу с передачи Павла Бучневича на 40-й минуте и сделал счет 3:1. На данный момент на счету Тарасенко 41 (16+25) очко в 42 матчах сезона. Who's your Vladi? pic.twitter.com/aIjZ1UbNnQ — St. Louis Blues (@StLouisBlues) February 13, 2022