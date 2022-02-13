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Сегодня, 05:45

Тарасенко в матче с «Чикаго» забросил 16-ю шайбу в сезоне

Сергей Разин
корреспондент

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

30-летний россиянин забросил шайбу с передачи Павла Бучневича на 40-й минуте и сделал счет 3:1.

На данный момент на счету Тарасенко 41 (16+25) очко в 42 матчах сезона.

Владимир Тарасенко (хоккей)
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Чикаго Блэкхокс
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4 Вашингтон 49 26 23 61
5 Коламбус 46 23 23 47
6 Айлендерс 41 17 24 40
7 Нью-Джерси 48 17 31 39
8 Филадельфия 47 15 32 38
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 48 31 17 68
3 Торонто 45 30 15 63
4 Бостон 46 27 19 57
5 Детройт 49 22 27 50
6 Оттава 44 16 28 36
7 Баффало 46 14 32 36
8 Монреаль 47 8 39 23
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2 Нэшвилл 48 28 20 60
3 Миннесота 42 28 14 59
4 Сент-Луис 45 26 19 57
5 Даллас 45 25 20 52
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7 Чикаго 47 17 30 41
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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 28 20 59
2 Калгари 44 25 19 56
3 Лос-Анджелес 47 24 23 55
4 Анахайм 49 23 26 55
5 Эдмонтон 45 24 21 51
6 Ванкувер 49 22 27 50
7 Сан-Хосе 46 22 24 48
8 Сиэтл 48 16 32 36
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13.02 03:00
Нэшвилл – Виннипег
 2 : 5
13.02 04:00
Миннесота – Каролина
 - : -
13.02 04:00
Сент-Луис – Чикаго
 - : -
13.02 06:00
Калгари – Айлендерс
- : -
13.02 20:30
Вашингтон – Оттава
 - : -
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Нью-Джерси – Питтсбург
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Джонатан Юбердо

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Эдмонтон

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И Г
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Крис Крайдер

Рейнджерс

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