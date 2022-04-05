Тарасенко в матче с «Аризоной» оформил дубль

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны».

30-летний россиянин забросил шайбу с передачи Павла Бучневича на 54-й минуте и сделал счет 5:1. Ранее он отличился на 24-й минуте.

На данный момент на счету Тарасенко 61 (25+36) очко в 62 матчах сезона.