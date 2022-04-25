Тарасенко в матче с «Анахаймом» забросил 34-ю шайбу в сезоне. Он набрал очки в 10-м матче подряд

Тарасенко в матче с «Анахаймом» забросил 34-ю шайбу в сезоне

Читать «СЭ» в

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

30-летний россиянин забросил шайбу на 29-й минуте и сделал счет 2:2. Таким образом, Тарасенко набирает очки в 10 матчах подряд.

На данный момент на счету Тарасенко 82 (34+48) очка в 73 матчах сезона.