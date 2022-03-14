Тарасенко в матче против «Виннипега» забросил 20-ю шайбу в сезоне

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега». 30-летний россиянин забросил шайбу на 40-й минуте и сделал счет 2:1. Ранее форвард сделал результативную передачу. На данный момент на счету Тарасенко 53 (20+33) очка в 54 матчах сезона.