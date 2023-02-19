Тарасенко в матче против «Калгари» забросил 12-ю шайбу в сезоне

Форвард «Рейнджерс» Владимир Тарасенко отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».

31-летний россиянин забросил шайбу на 37-й минуте и сделал счет 1:2.

На данный момент на счету Тарсенко 32 (12+20) очка в 43 матчах сезона, в том числе 3 (2+1) очка в пяти играх за «Рейнджерс».